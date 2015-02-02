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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос - Гайана
Барбадос - Гайана: обзор матча 02 февраля 2015
Барбадос
02.02.2015, понедельник, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Гайана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барбадос - Гайана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сент-Люсия
2 : 1
11.06.2025
Барбадос
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Барбадос
1 : 1
05.06.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
11.05.2025
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
09.05.2025
Барбадос
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гайана
3 : 0
11.06.2025
Монтсеррат
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Никарагуа
1 : 0
07.06.2025
Гайана
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
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3 : 1
12.06.2024
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