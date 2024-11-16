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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш - Мальдивы
Бангладеш - Мальдивы: обзор матча 16 ноября 2024
Бангладеш
16.11.2024, суббота, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Мальдивы
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бангладеш - Мальдивы
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бангладеш
1 : 0
18.11.2025
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
0 : 0
13.11.2025
Афганистан
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
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