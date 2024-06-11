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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ливан - Бангладеш
Ливан - Бангладеш: обзор матча 11 июня 2024
Ливан
11.06.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 6 тур
4 : 0
Завершен
Бангладеш
5'
Х. Маатук (П)
45+2'
N. Matar
49'
Х. Маатук
60'
Х. Маатук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливан - Бангладеш
77'
Замена
B. Ghosh
️️️️
I. Faysal
Желтая карточка
Д. Аюб
64'
Замена
Х. Срур
️️️️
Х. Маатук
62'
ГОЛ! 4:0!
Х. Маатук
60'
ГОЛ! 3:0!
Х. Маатук
49'
ГОЛ! 2:0!
N. Matar
45'
+2
Замена
М. Сабра
️️️️
Х. Зейн
41'
Желтая карточка
О. Бугиль
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Маатук
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливан
21
Мостафа Матар
ВР
18
Кассем Эль-Зейн
ЦЗ
5
Нассар Нассар
ПЗ
6
Хуссейн Зейн
ПЗ
7
Хассан Маатук
ЛВ
15
Джихад Аюб
ОП
14
Nader Matar
ЦП
8
Сиси
ЦП
10
Мохамад Хайдар
АП
7
Karim Darwiche
ЦФ
11
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Бангладеш
13
Mitul Marma
ВР
14
Tariq Kazi
ЦЗ
2
Shakil Hossain
ЦЗ
3
Isa Faysal
ЦЗ
22
Saad Uddin
ЦЗ
4
Topu Barman
ЦЗ
5
Mohammad Ridoy
ЦП
17
Sohel Rana
ЦП
6
Jamal Bhuyan
ЦП
7
Shekh Morsalin
ЦП
10
Rakib Hossain
ЦФ
10
Md Rabbi Hossain
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Ливан
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
3
Махер Сабра
ЛЗ
16
Валид Шур
ЦЗ
18
Hussein Sharafeddine
ЦЗ
19
Даниэль Лаюд
ЛВ
12
Хасан Срур
ОП
17
Али Аль-Хадж
АП
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
Бангладеш
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
12
Bishwanath Ghosh
ЦЗ
3
Rahmat Mia
ЦЗ
16
Md Sohel Rana
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
20
Rahman Jony Mohammed Mojibor
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
3-1-2-2-2
21
Матар
5
Нассар
18
Эль-Зейн
6
Зейн
15
Аюб
14
8
Сиси
7
Маатук
10
Хайдар
11
Бугиль
7
3-2-4-2
13
3
22
4
14
2
17
6
7
5
10
10
6
Зейн
3
Сабра
3
Сабра
6
Зейн
7
Маатук
12
Срур
12
Срур
7
Маатук
3
12
12
3
Остались в запасе
Ливан
Бангладеш
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
16
Валид Шур
ЦЗ
18
Hussein Sharafeddine
ЦЗ
17
Али Аль-Хадж
АП
19
Даниэль Лаюд
ЛВ
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
3
Rahmat Mia
ЦЗ
16
Md Sohel Rana
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
20
Rahman Jony Mohammed Mojibor
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Остались в запасе
1
Мехди Халил
ВР
23
Али Сабе
ВР
16
Валид Шур
ЦЗ
18
Hussein Sharafeddine
ЦЗ
17
Али Аль-Хадж
АП
19
Даниэль Лаюд
ЛВ
9
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
Остались в запасе
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
3
Rahmat Mia
ЦЗ
16
Md Sohel Rana
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
20
Rahman Jony Mohammed Mojibor
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Статистика матча Ливан - Бангладеш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бангладеш
1 : 0
18.11.2025
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
0 : 0
13.11.2025
Афганистан
Информация о матче
Стадион:
Ясим Бин Хамад
Посещаемость:
13721 из 15000 зрителей (91%)
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