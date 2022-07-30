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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байройт - Гамбург
Байройт - Гамбург: обзор матча 30 июля 2022
Байройт
30.07.2022, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Гамбург
16'
L. Hemmerich
83'
Р. Кенигсдорффер
97'
С. Шонлау
111'
Р. Кенигсдорффер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Байройт - Гамбург
114'
Замена
Й. Дэвид
️️️️
О. Хайль
Вторая желтая
А. Гройс
113'
111'
ГОЛ! 1:3!
Р. Кенигсдорффер
Желтая карточка
S. Kolbe
108'
105'
Желтая карточка
М. Мухайм
Замена
M. Ziereis
️️️️
B. Kirsch
100'
97'
ГОЛ! 1:2!
С. Шонлау
83'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кенигсдорффер
77'
Замена
A. Opoku
️️️️
М. Хейер
72'
Желтая карточка
С. Шонлау
Замена
T. Stockinger
️️️️
D. Steininger
71'
Замена
S. Maderer
️️️️
A. Nollenberger
71'
Замена
E. Zejnullahu
️️️️
N. Andermatt
70'
70'
Замена
М. Рор
️️️️
Л. Рейс
Желтая карточка
А. Гройс
63'
Желтая карточка
N. Andermatt
53'
46'
Замена
О. Хайль
️️️️
Л. Бенеш
46'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Ф. Бильбия
ГОЛ! 1:0!
L. Hemmerich
16'
Желтая карточка
D. Steininger
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байройт
31
Sebastian Kolbe
ВР
21
Luke Hemmerich
ЦЗ
5
Edwin Schwarz
ЦЗ
3
Dennis Lippert
ЦЗ
21
Moritz Heinrich
ЦП
6
Benedikt Kirsch
ЦП
30
Nicolas Andermatt
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
13
Daniel Steininger
ЦФ
4
Felix Weber
ЦФ
6
Александр Гройс
ЦФ
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
13
Филип Бильбия
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Байройт
1
Lucas Zahaczewski
ВР
4
Nico Moos
ЦЗ
7
Tobias Stockinger
ЦП
24
Tim Latteier
ЦП
10
Patrick Weimar
ЦП
11
Markus Ziereis
ЦФ
0
E. Zejnullahu
ЦФ
9
Stefan Maderer
ЦФ
Гамбург
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
19
Огечика Хайль
ЦП
31
Матео Рааб
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ЦФ
3-4-3
31
21
5
3
21
30
17
6
6
Гройс
4
13
4-4-2
1
Фернандес
5
Хейер
44
Вушкович
4
Шонлау
28
Мухайм
28
Мефферт
8
Бенеш
8
Киттель
15
Рейс
13
Бильбия
19
Глатцель
13
7
7
13
6
11
11
6
30
0
0
30
17
9
9
17
Хайль
15
Дэвид
15
Дэвид
Хайль
15
Рейс
31
Рор
31
Рор
15
Рейс
8
Бенеш
19
Хайль
19
Хайль
8
Бенеш
5
Хейер
17
17
5
Хейер
13
Бильбия
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
13
Бильбия
Остались в запасе
Байройт
Гамбург
1
Lucas Zahaczewski
ВР
4
Nico Moos
ЦЗ
24
Tim Latteier
ЦП
10
Patrick Weimar
ЦП
31
Матео Рааб
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Lucas Zahaczewski
ВР
4
Nico Moos
ЦЗ
24
Tim Latteier
ЦП
10
Patrick Weimar
ЦП
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Байройт - Гамбург
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Байройт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Байройт
1 : 3
30.07.2022
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Байройт
3 : 6
07.08.2021
Арминия
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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