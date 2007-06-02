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Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Польша
Азербайджан - Польша: обзор матча 02 июня 2007
Азербайджан
02.06.2007, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 10 тур
1 : 3
Завершен
Польша
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Статистика матча Азербайджан - Польша
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Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
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Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
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09.06.2026
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3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
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