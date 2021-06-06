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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова - Азербайджан
Молдова - Азербайджан: обзор матча 06 июня 2021
Молдова
06.06.2021, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Азербайджан
8'
В. Дамашкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Молдова - Азербайджан
Замена
Д. Думбравану
️️️️
С. Платика
90'
+1
Желтая карточка
Д. Спэтару
80'
65'
Замена
А. Нуриев
️️️️
Э. Махмудов
Замена
М. Потырнике
️️️️
В. Болохан
65'
Замена
Д. Спэтару
️️️️
В. Раца
59'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
В. Дамашкан
58'
52'
Замена
️️️️
М. Медведев
Замена
G. Anton
️️️️
И. Костров
46'
46'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
А. Кривоцюк
46'
Замена
С. Ташкын
️️️️
Х. Хагверди
ГОЛ! 1:0!
В. Дамашкан
Пас отдал
И. Костров
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
16
Вадим Болохан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
0
Игорь Костров
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
3
Азер Салахли
ЛЗ
4
Ходжат Хагверди
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
19
Даниэль Думбравану
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
13
Игорь Архирий
ПЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
13
Александр Антонюк
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
0
Евгений Оанча
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
0
Gheorghe Anton
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
Азербайджан
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
3-2-3-2
12
Аврам
5
Посмак
15
Жардан
2
Армаш
16
Болохан
22
Раца
8
Белоусов
8
Дрош
0
Костров
20
Платика
10
Дамашкан
4-2-1-3
1
Дженетов
4
Хагверди
15
Гусейнов
18
Медведев
3
Салахли
2
Гараев
20
Исаев
8
Махмудов
5
Кривоцюк
19
Алескеров
11
Шейдаев
0
Костров
0
0
0
Костров
20
Платика
19
Думбравану
19
Думбравану
20
Платика
16
Болохан
4
Потырнике
4
Потырнике
16
Болохан
22
Раца
9
Спэтару
9
Спэтару
22
Раца
10
Дамашкан
9
Николаеску
9
Николаеску
10
Дамашкан
5
Кривоцюк
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
5
Кривоцюк
4
Хагверди
2
Ташкын
2
Ташкын
4
Хагверди
8
Махмудов
11
Нуриев
11
Нуриев
8
Махмудов
Остались в запасе
Молдова
Азербайджан
1
Николае Чеботари
ВР
20
Ники Клещенко
ЛВ
12
Думитру Челядник
ВР
13
Игорь Архирий
ПЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
0
Евгений Оанча
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
20
Ники Клещенко
ЛВ
12
Думитру Челядник
ВР
13
Игорь Архирий
ПЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
0
Евгений Оанча
ЦП
Остались в запасе
21
Рагим Садыхов
ЦП
6
Вугар Мустафаев
ЦП
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
23
Айдын Байрамов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Молдова - Азербайджан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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