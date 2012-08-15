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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Бахрейн
Азербайджан - Бахрейн: обзор матча 15 августа 2012
Азербайджан
15.08.2012, среда, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Бахрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Азербайджан - Бахрейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
- : -
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
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Бахрейн
1 : 5
06.12.2025
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