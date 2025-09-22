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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянса Атлетико - Аякучо
Альянса Атлетико - Аякучо: обзор матча 22 сентября 2025
Альянса Атлетико
22.09.2025, понедельник, 23:00
Перу. Лига 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Аякучо
8'
M. Agustín Graneros
14'
M. Agustín Graneros
56'
G. Larios
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянса Атлетико - Аякучо
Завершен
81'
Замена
Franco Caballero
️️️️➡️️
Maximiliano Perez
Замена
Mauro Pérez
️️️️➡️️
Miguel Agustín Graneros
80'
Желтая карточка
Rolando Diaz
76'
Замена
Christian Vasquez
️️️️➡️️
Anthony Gordillo
71'
69'
Красная карточка
Pedro Peral
64'
Желтая карточка
Manuel Ganoza
Замена
Rolando Diaz
️️️️➡️️
Guillermo Larios
64'
Замена
Rodrigo Castro
️️️️➡️️
Luis Olmedo
63'
Замена
Horacio Benincasa
️️️️➡️️
Hernan Lupu
63'
ГОЛ! 3:0!
Guillermo Larios
Пас отдал
Hernan Lupu
56'
46'
Замена
Adrián De la Cruz
️️️️➡️️
D. Orue
46'
Замена
Hideyoshi Arakaki
️️️️➡️️
Kenji Barrios
46'
Замена
Royer Salcedo
️️️️➡️️
Juan Lucumí
Желтая карточка
Anthony Gordillo
43'
ГОЛ! 2:0!
Miguel Agustín Graneros
Пас отдал
Anthony Gordillo
14'
ГОЛ! 1:0!
Miguel Agustín Graneros
Пас отдал
Luis Olmedo
8'
6'
Замена
Alonso Yovera
️️️️➡️️
José Ataupillco
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянса Атлетико
22
Diego Melián
(К)
ВР
21
Erick Perleche
ЦЗ
4
José Villegas
ЦЗ
30
Piero Guzman
ЦЗ
24
Anthony Gordillo
ЦЗ
15
Hernan Lupu
ЦЗ
23
Luis Olmedo
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
20
Jimmy Pérez
ЦП
5
Federico Illanes
ЦП
11
Guillermo Larios
ЦФ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Аякучо
30
Juan Valencia
ВР
16
Jean Franco Falconi
ЦЗ
55
Brackson Leon
ЦЗ
3
Manuel Ganoza
ЦЗ
16
José Ataupillco
ЦЗ
28
Jonathan Bilbao
ЦЗ
30
D. Orue
(К)
ЦП
77
Juan Lucumí
ЦП
96
Pedro Peral
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
27
Kenji Barrios
ЦФ
Главный тренер
Эдгар Оспина
Альянса Атлетико
95
Daniel Prieto
ВР
13
Horacio Benincasa
ЦЗ
3
Christian Vasquez
ЦЗ
8
Franchesco Flores
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
7
Rodrigo Castro
ЦП
19
Mauro Pérez
ЦП
14
Rolando Diaz
ЦФ
Аякучо
1
Paolo Izaguirre
ВР
26
Hans Aquino
ЦЗ
27
Alonso Yovera
ЦП
66
Adrián De la Cruz
ЦП
33
Royer Salcedo
ЦФ
17
Hideyoshi Arakaki
ЦФ
99
Franco Caballero
ЦФ
3-2-4-1
22
30
24
15
4
21
23
20
5
29
11
3-2-2-3
30
3
16
28
16
55
30
77
27
13
96
15
13
13
15
24
3
3
24
23
7
7
23
29
19
19
29
11
14
14
11
16
27
27
16
30
66
66
30
77
33
33
77
27
17
17
27
13
99
99
13
Остались в запасе
Альянса Атлетико
Аякучо
95
Daniel Prieto
ВР
8
Franchesco Flores
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
Главный тренер
Лусиано Тейлер
1
Paolo Izaguirre
ВР
26
Hans Aquino
ЦЗ
Главный тренер
Эдгар Оспина
Остались в запасе
95
Daniel Prieto
ВР
8
Franchesco Flores
ЦП
16
Stefano Fernández
ЦП
22
Jorge del Castillo
ЦП
Остались в запасе
1
Paolo Izaguirre
ВР
26
Hans Aquino
ЦЗ
Главный тренер
Лусиано Тейлер
Главный тренер
Эдгар Оспина
Статистика матча Альянса Атлетико - Аякучо
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
11
Офсайды
2
5
Количество передач
283
358
Сейвы
0
4
Точность передач %
71
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Информация о матче
Главный судья:
Cesar Garcia, Peru
Стадион:
Estadio Campeones del 36, Sullana
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Мельгар
3 : 1
31.05.2026
Альянса Атлетико
Копа Судамерикана, 6 тур
Тигре
2 : 0
29.05.2026
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1 : 1
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