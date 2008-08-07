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Расписание матчей
Олимпиада
Австралия (мол.) - Сербия (олимп.) (олимп.)
Австралия (мол.) - Сербия (олимп.): обзор матча 07 августа 2008
Австралия (мол.)
07.08.2008, четверг, 13:00
Олимпиада, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сербия (олимп.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Австралия (мол.) - Сербия (олимп.)
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 2
09.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 0
05.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Австралия (мол.)
0 : 2
28.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Австралия (мол.)
0 : 1
25.07.2021
Испания (мол)
Сербия (олимп.)
Олимпиада, 1 тур
Австралия (мол.)
1 : 1
07.08.2008
Сербия (олимп.)
Информация о матче
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 12:55 (прямая)
Новости команд
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Австралия (мол.)
Сербия (олимп.)
Олимпиада. Аргентина сыграла вничью с Испанией и не вышла из группы. Ее обошел Египет
2021.07.28 15:57
Олимпиада. Испания с минимальным счетом победила Австралию
2021.07.25 15:24
Олимпиада. Аргентина проиграла Австралии; Гайч вышел в старте, Понсе – на замену
2021.07.22 15:35
3
Олимпиада. Аргентина сыграла вничью с Испанией и не вышла из группы. Ее обошел Египет
2021.07.28 15:57
Олимпиада. Испания с минимальным счетом победила Австралию
2021.07.25 15:24
Олимпиада. Аргентина проиграла Австралии; Гайч вышел в старте, Понсе – на замену
2021.07.22 15:35
3
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