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Расписание матчей
Франция. Кубок
Авранш - Лорьян
Авранш - Лорьян: обзор матча 03 января 2015
Авранш
03.01.2015, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Авранш - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Авранш
Франция. Кубок, 1/16 финала
Авранш
0 : 6
10.01.2026
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
1 : 1
19.12.2025
Брест
Франция. Кубок, 1/64 финала
Авранш
2 : 1
30.11.2025
Обервиль
Франция. Кубок, 1/128-finals
Авранш
1 : 0
15.11.2025
Париж 13
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
0 : 2
07.01.2023
Брест
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
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