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Расписание матчей
Франция. Кубок
Авранш - Брест
Авранш - Брест: обзор матча 07 января 2023
Авранш
07.01.2023, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Брест
74'
П. Лис-Мелу
90+3'
А. Камблан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Авранш - Брест
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Камблан
74'
ГОЛ! 0:1!
П. Лис-Мелу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авранш
26
Cédric Makutungu
ЦЗ
27
Nicolas Mercier
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
25
Virgil Piechocki
ЦП
10
Ihsan Sacko
ЦФ
22
F. Mendy
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Авранш
37
Уссама Фалу
ЛЗ
12
Yann Godart
ЦЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
24
Théo Le Normand
ЦП
8
Charles Boateng
ЦП
0
D. Pollet
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
9
Франк Онора
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
1-3-2
26
27
11
25
22
10
4-3-1-2
1
Бласкес
70
Лала
93
Дюверн
20
Дари
3
Брассье
8
Маньетти
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
7
Дембеле
9
Мунье
19
Слимани
Остались в запасе
Авранш
Брест
37
Уссама Фалу
ЛЗ
12
Yann Godart
ЦЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
24
Théo Le Normand
ЦП
8
Charles Boateng
ЦП
0
D. Pollet
ЦФ
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
9
Франк Онора
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
37
Уссама Фалу
ЛЗ
12
Yann Godart
ЦЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
24
Théo Le Normand
ЦП
8
Charles Boateng
ЦП
0
D. Pollet
ЦФ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
9
Франк Онора
ПВ
7
Тайрик Арконт
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Авранш - Брест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Авранш
Франция. Кубок, 1/16 финала
Авранш
0 : 6
10.01.2026
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
1 : 1
19.12.2025
Брест
Франция. Кубок, 1/64 финала
Авранш
2 : 1
30.11.2025
Обервиль
Франция. Кубок, 1/128-finals
Авранш
1 : 0
15.11.2025
Париж 13
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авранш
0 : 2
07.01.2023
Брест
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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