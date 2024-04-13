Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Осер
Кевийи - Осер: обзор матча 13 апреля 2024
Кевийи
13.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 32 тур
4 : 3
Завершен
Осер
8'
К. Кулибали
66'
Б. Пьерре
90+2'
М. Камара
90+10'
П. Яд
31'
Г. Эйн
58'
А. Онаиву
90+5'
А. Онаиву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Осер
ГОЛ! 4:3!
П. Яд
90'
+10
90'
+7
Красная карточка
И. Сумаре
90'
+6
Желтая карточка
Р. Равелосон
Желтая карточка
N. Cisse
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
А. Онаиву
Пас отдал
Т. Пелленар
ГОЛ! 3:2!
М. Камара
Пас отдал
Д. Вилль Поа
90'
+2
Замена
A. Do Marcolino
️️️️
К. Кулибали
89'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Б. Пьерре
81'
Замена
П. Яд
️️️️
С. Сумано
81'
Желтая карточка
К. Кулибали
80'
Замена
G. Gbelle
️️️️
С. Лорик
72'
Замена
N. Cisse
️️️️
А. Сиссоко
71'
71'
Замена
И. Сумаре
️️️️
Ф. Айе
70'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Л. Синайоко
ГОЛ! 2:2!
Б. Пьерре
66'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Онаиву
Пас отдал
Ф. Айе
56'
Желтая карточка
Г. Эйн
49'
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Джоли
31'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эйн
Пас отдал
А. Онаиву
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
8
Ноа Кадиу
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
(К)
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Кевийи
20
Arsène Courel
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
15
Nadjib Cisse
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
14
Garland Gbelle
ЦП
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
90
Исса Сумаре
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-1-5
1
Лерой
2
Лорик
3
8
58
Сиссоко
8
Кадиу
11
Камара
7
17
Кулибали
44
Пьерре
99
Сумано
2-2-1-5
16
Леон
26
Джоли
14
Менса
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
97
Айе
97
Агузуль
12
Пелленар
9
Синайоко
45
Онаиву
58
Сиссоко
15
15
58
Сиссоко
44
Пьерре
31
Поа
31
Поа
44
Пьерре
2
Лорик
14
14
2
Лорик
99
Сумано
37
Яд
37
Яд
99
Сумано
17
Кулибали
41
41
17
Кулибали
26
Джоли
2
Дагба
2
Дагба
26
Джоли
97
Айе
90
Сумаре
90
Сумаре
97
Айе
9
Синайоко
28
Перрен
28
Перрен
9
Синайоко
Остались в запасе
Кевийи
Осер
20
Arsène Courel
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
20
Arsène Courel
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Кевийи - Осер
2
1
2
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
363
547
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
Новости команд
Все
Кевийи
Осер
Лига 1: шансы «Осера» и «Марселя» на победу в матче 12-го тура
10:22
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Лига 1: шансы «Осера» и «Марселя» на победу в матче 12-го тура
10:22
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+