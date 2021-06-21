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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Австрия
Украина - Австрия: обзор матча 21 июня 2021
Украина
21.06.2021, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Австрия
21'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Австрия
90'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Арнаутович
Замена
А. Беседин
️️️️
В. Миколенко
85'
72'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
К. Лаймер
Замена
Марлос
️️️️
Н. Шапаренко
68'
Замена
В. Цыганков
️️️️
Р. Малиновский
46'
32'
Замена
А. Шепф
️️️️
К. Баумгартнер
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Д. Алаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
16
Виталий Миколенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
8
Давид Алаба
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Кристоф Баумгартнер
ЛП
4
Ксавер Шлагер
ОП
10
Флориан Гриллич
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Марлос
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
19
Артем Беседин
ЦФ
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
26
Алессандро Шепф
ЦП
20
Карим Онисиво
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бущан
22
Матвиенко
13
Забарный
16
Миколенко
17
Зинченко
21
Караваев
10
Шапаренко
5
Сидорчук
8
Малиновский
9
Яремчук
7
Ярмоленко
4-1-4-1
13
Бахман
19
Ляйнер
4
Хинтереггер
3
Драгович
8
Алаба
4
Шлагер
20
Лаймер
10
Гриллич
9
Забитцер
10
Баумгартнер
7
Арнаутович
16
Миколенко
19
Беседин
19
Беседин
16
Миколенко
10
Шапаренко
11
Марлос
11
Марлос
10
Шапаренко
8
Малиновский
15
Цыганков
15
Цыганков
8
Малиновский
7
Арнаутович
9
Калайджич
9
Калайджич
7
Арнаутович
20
Лаймер
6
Илсанкер
6
Илсанкер
20
Лаймер
10
Баумгартнер
26
Шепф
26
Шепф
10
Баумгартнер
Остались в запасе
Украина
Австрия
12
Андрей Пятов
ВР
11
Артем Довбик
ЦФ
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
6
Тарас Степаненко
ОП
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
Главный тренер
Андрей Шевченко
20
Карим Онисиво
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
17
Луис Шауб
ЦП
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
11
Артем Довбик
ЦФ
14
Евгений Макаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
6
Тарас Степаненко
ОП
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
Остались в запасе
20
Карим Онисиво
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
17
Луис Шауб
ЦП
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Украина - Австрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
Россия 1
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