Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Австрия - Словения
Австрия - Словения: обзор матча 17 ноября 2024
Австрия
17.11.2024, воскресенье, 20:00
Лига наций, группа B3, 6 тур
1 : 1
Завершен
Словения
27'
Р. Шмид
81'
А. Гнезда Черин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Словения
90'
+1
Замена
В. Дркушич
️️️️
Ж. Випотник
Замена
П. Виммер
️️️️
М. Арнаутович
90'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Лаймер
90'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Шмид
84'
83'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Гнезда Черин
Пас отдал
Ж. Карничник
81'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Т. Элшник
81'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Я. Млакар
64'
Замена
Д. Петрович
️️️️
П. Стоянович
Желтая карточка
К. Лаймер
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Шмид
Пас отдал
К. Баумгартнер
27'
16'
Желтая карточка
Д. Брекало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
18
Романо Шмид
АП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Словения
1
Ян Облак
(К)
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
17
Ян Млакар
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
22
Маттиас Зайдль
АП
23
Кевин Штегер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
8
Жуниор Адаму
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Словения
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
4-3-2-1
13
Пенц
5
Пош
15
Линхарт
14
Вебер
16
Мвене
20
Лаймер
6
Зайвальд
9
Забитцер
10
Баумгартнер
18
Шмид
7
Арнаутович
3-2-1-1-3
1
Облак
23
Брекало
6
Бийол
13
Янжа
20
Стоянович
2
Карничник
22
Гнезда Черин
17
Млакар
11
Шешко
18
Випотник
10
Элшник
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
7
Арнаутович
21
Виммер
21
Виммер
7
Арнаутович
18
Шмид
11
Грегоритч
11
Грегоритч
18
Шмид
18
Випотник
21
Дркушич
21
Дркушич
18
Випотник
20
Стоянович
4
Петрович
4
Петрович
20
Стоянович
10
Элшник
8
Ловрич
8
Ловрич
10
Элшник
17
Млакар
9
Шпорар
9
Шпорар
17
Млакар
Остались в запасе
Австрия
Словения
17
Александер Шлагер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
22
Маттиас Зайдль
АП
23
Кевин Штегер
АП
8
Жуниор Адаму
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
17
Александер Шлагер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
23
Михаэль Свобода
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
22
Маттиас Зайдль
АП
23
Кевин Штегер
АП
8
Жуниор Адаму
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Австрия - Словения
1
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
12
9
Офсайды
4
0
Количество передач
656
320
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Австрия
Словения
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+