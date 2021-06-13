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Евро-2024
Австрия - Северная Македония
Австрия - Северная Македония: обзор матча 13 июня 2021
Австрия
13.06.2021, воскресенье, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Северная Македония
18'
С. Ляйнер
78'
М. Грегоритч
89'
М. Арнаутович
28'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Северная Македония
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
К. Шлагер
90'
+4
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Лаймер
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
К. Лаймер
89'
87'
Замена
М. Ристовски
️️️️
В. Муслиу
Желтая карточка
С. Ляйнер
85'
82'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Э. Барди
ГОЛ! 2:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Д. Алаба
78'
63'
Замена
Э. Бейтулай
️️️️
Б. Николов
63'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
А. Трайковски
Замена
М. Арнаутович
️️️️
С. Калайджич
59'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
К. Баумгартнер
58'
52'
Желтая карточка
Э. Алиоски
Замена
Ф. Линхарт
️️️️
А. Драгович
46'
42'
Желтая карточка
А. Трайковски
28'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пандев
ГОЛ! 1:0!
С. Ляйнер
Пас отдал
М. Забитцер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Северная Македония
12
Ристо Янков
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
19
Милан Ристовски
ЦП
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Бахман
3
Драгович
4
Хинтереггер
8
Алаба
2
Ульмер
19
Ляйнер
4
Шлагер
20
Лаймер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
9
Калайджич
3-3-2-2
23
Димитриевски
13
Ристовски
6
Муслиу
8
Алиоски
5
Адеми
14
Велкоски
16
Николов
10
Барди
7
Эльмас
10
Пандев
9
Трайковски
3
Драгович
15
Линхарт
15
Линхарт
3
Драгович
20
Лаймер
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Лаймер
4
Шлагер
6
Илсанкер
6
Илсанкер
4
Шлагер
9
Калайджич
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Калайджич
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
10
Баумгартнер
6
Муслиу
19
Ристовски
19
Ристовски
6
Муслиу
9
Трайковски
18
Костадинов
18
Костадинов
9
Трайковски
16
Николов
2
Бейтулай
2
Бейтулай
16
Николов
10
Барди
7
Тричковски
7
Тричковски
10
Барди
Остались в запасе
Австрия
Северная Македония
22
Валентино Лазаро
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
19
Крсте Велкоски
ЦФ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
12
Ристо Янков
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
22
Валентино Лазаро
ПЗ
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
12
Ристо Янков
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
20
Стефан Спировски
ЦП
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Австрия - Северная Македония
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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