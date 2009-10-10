Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Литва
Австрия - Литва: обзор матча 10 октября 2009
Австрия
10.10.2009, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 10 тур
2 : 1
Завершен
Литва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Австрия - Литва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
- : -
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Новости команд
Все
Австрия
Литва
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Косово – Австрия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Косово – Австрия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Ирландия – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Литва – Андорра: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Литва – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
Литва – Азербайджан: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+