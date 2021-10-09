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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Австрия
Фарерские острова - Австрия: обзор матча 09 октября 2021
Фарерские острова
09.10.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
0 : 2
Завершен
Австрия
26'
К. Лаймер
48'
М. Забитцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Австрия
88'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Ф. Кайнц
88'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Э. Кара
Замена
Д. Фредериксен
️️️️
Й. Эдмундссон
86'
77'
Замена
Л. Шауб
️️️️
К. Онисиво
77'
Замена
Д. Любичич
️️️️
К. Лаймер
Замена
️️️️
В. Давидсен
68'
Замена
К. Ольсен
️️️️
С. Наттестад
68'
Замена
Й. Бьярталид
️️️️
Р. Юнсен
67'
64'
Замена
С. Пош
️️️️
М. Хинтереггер
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Кайнц
Желтая карточка
В. Давидсен
29'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Лаймер
Пас отдал
Э. Кара
Желтая карточка
Р. Юнсен
6'
Желтая карточка
О. Фэре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
0
Эркан Кара
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
8
Трондур Йенсен
ОП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
0
Джон Фредериксен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Марко Груль
ЛВ
19
Деян Любичич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
17
Юсуф Демир
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-4-1
12
Гестссон
19
Йонссон
5
Наттестад
3
Давидсен
16
Ватнхамар
15
Фэре
6
Юнсен
8
Хендрикссон
6
Ханссон
9
Соренсен
14
Эдмундссон
3-1-3-1-2
13
Бахман
16
Триммель
8
Алаба
4
Хинтереггер
10
Гриллич
6
Илсанкер
20
Лаймер
9
Забитцер
17
Кайнц
20
Онисиво
0
Кара
6
Юнсен
7
Бьярталид
7
Бьярталид
6
Юнсен
14
Эдмундссон
0
Фредериксен
0
Фредериксен
14
Эдмундссон
5
Наттестад
11
Ольсен
11
Ольсен
5
Наттестад
4
Хинтереггер
5
Пош
5
Пош
4
Хинтереггер
20
Лаймер
19
Любичич
19
Любичич
20
Лаймер
20
Онисиво
17
Шауб
17
Шауб
20
Онисиво
17
Кайнц
17
Демир
17
Демир
17
Кайнц
0
Кара
11
Грегоритч
11
Грегоритч
0
Кара
Остались в запасе
Фарерские острова
Австрия
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
1
Гуннар Нильсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
8
Трондур Йенсен
ОП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Александер Шлагер
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Марко Груль
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
1
Гуннар Нильсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
8
Трондур Йенсен
ОП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Александер Шлагер
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
19
Марко Груль
ЛВ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Фарерские острова - Австрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
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