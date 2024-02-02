Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Азии
Австралия - Южная Корея
Австралия - Южная Корея: обзор матча 02 февраля 2024
Австралия
02.02.2024, пятница, 18:30
Кубок Азии, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Южная Корея
42'
К. Гудвин
90+6'
Х. Хванг (П)
104'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австралия - Южная Корея
120'
+1
Замена
Ч. Сын Хен
️️️️
Л. Кан Ин
106'
Замена
Х. О
️️️️
Х. Хванг
106'
Замена
Д. Пак
️️️️
Е. Пак
Красная карточка
Э. О'Нил
105'
+4
104'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Замена
Б. Форнароли
️️️️
М. Дюк
92'
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Хванг
90'
+1
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
Замена
К. Берджесс
️️️️
М. Бойл
87'
85'
Замена
Х. Ян
️️️️
К. Та-Хван
77'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Х. Ин Бом
Замена
Л. Миллер
️️️️
Н. Аткинсон
73'
Замена
Д. Бос
️️️️
К. Гудвин
73'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
К. Баккус
70'
Замена
Р. МакГри
️️️️
К. Меткалф
70'
69'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
Г. Чо
Желтая карточка
Г. Суттар
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Гудвин
Пас отдал
Н. Аткинсон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
(К)
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
17
Кеану Баккус
ОП
8
Конор Меткалф
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
23
Ким Та-Хван
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
5
Ен-Ву Пак
ЦП
6
Хван Ин Бом
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Австралия
12
Лоуренс Томас
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
20
Сэм Силвера
ЛВ
7
Патрик Язбек
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
9
Кусини Йенги
ЦФ
9
Бруно Форнароли
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
13
У Ен Чон
ПВ
20
Хен-Джун Ян
ПВ
18
Хен-Гю О
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Райан
16
Бехич
4
Роулес
19
Суттар
3
Аткинсон
17
Баккус
8
Меткалф
22
Ирвин
23
Гудвин
6
Бойл
15
Дюк
4-2-2-2
21
Хен У
23
Та-Хван
4
Мин-Джэ
19
Ким Юнь-Квон
22
Соль
5
Пак
6
Ин Бом
19
Кан Ин
7
Сон
9
Чо
11
Хванг
23
Гудвин
5
Бос
5
Бос
23
Гудвин
6
Бойл
21
Берджесс
21
Берджесс
6
Бойл
3
Аткинсон
3
Миллер
3
Миллер
3
Аткинсон
17
Баккус
13
О'Нил
13
О'Нил
17
Баккус
8
Меткалф
14
МакГри
14
МакГри
8
Меткалф
15
Дюк
9
Форнароли
9
Форнароли
15
Дюк
19
Кан Ин
15
Сын Хен
15
Сын Хен
19
Кан Ин
5
Пак
16
Пак
16
Пак
5
Пак
6
Ин Бом
5
Хонг
5
Хонг
6
Ин Бом
9
Чо
10
Джэ Сон
10
Джэ Сон
9
Чо
23
Та-Хван
20
Ян
20
Ян
23
Та-Хван
11
Хванг
18
О
18
О
11
Хванг
Остались в запасе
Австралия
Южная Корея
12
Лоуренс Томас
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
7
Патрик Язбек
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
20
Марко Тильо
ПВ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
13
Сун-Мин Ли
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
12
Лоуренс Томас
ВР
12
Джо Гаучи
ВР
7
Патрик Язбек
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
20
Марко Тильо
ПВ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
3
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
13
Сун-Мин Ли
ЦП
13
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Австралия - Южная Корея
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
22
19
Офсайды
1
3
Количество передач
367
1011
Сейвы
7
4
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Каф
Стадион:
Аль Жануб
Новости команд
Все
Австралия
Южная Корея
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
29 сентября
Катар – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Южной Кореи на победу в матче
16 ноября
Саудовская Аравия – Южная Корея: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Саудовской Аравии и Южной Кореи на победу в матче
12 ноября
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+