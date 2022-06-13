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Расписание матчей
Австралия - Перу
Австралия - Перу: обзор матча 13 июня 2022
Австралия
13.06.2022, понедельник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Перу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
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