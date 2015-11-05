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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аугсбург - АЗ Алкмаар
Аугсбург - АЗ Алкмаар: обзор матча 05 ноября 2015
Аугсбург
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
4 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
24'
Р. Бобадилья
33'
Р. Бобадилья
66'
Ч. Донь-Вон
74'
Р. Бобадилья
45+1'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - АЗ Алкмаар
Замена
Т. Вернер
️️️️
Р. Бобадилья
78'
77'
Замена
Г. Хуппертс
️️️️
А. Джаханбакш
ГОЛ! 4:1!
Р. Бобадилья
74'
Желтая карточка
Д. Кор
73'
72'
Желтая карточка
Т. Хайе
ГОЛ! 3:1!
Ч. Донь-Вон
66'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Д. Байер
65'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Т. Матавж
55'
52'
Замена
К. Ортис
️️️️
Б. Ринстра
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Янссен
Пас отдал
Д. Люккассен
37'
Замена
Т. Хайе
️️️️
М. Хенриксен
ГОЛ! 2:0!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Ч. Донь-Вон
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бобадилья
24'
21'
Желтая карточка
Б. Ринстра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
36
Дабни Соуза
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
4-3-3
1
Хитц
30
Макс
24
Клаван
2
Верхаг
16
Янкер
31
Кор
10
Байер
30
Каюби
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
9
Матавж
3-3-2-1-1
16
Коутиньо
6
Гаувелеув
14
ван дер Линден
32
Люккассен
4
Юханссон
8
ван Овереем
70
Хапс
7
Хенриксен
23
Ринстра
11
Джаханбакш
14
Янссен
10
Байер
8
Фойлнер
8
Фойлнер
10
Байер
9
Матавж
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
9
Матавж
25
Бобадилья
17
Вернер
17
Вернер
25
Бобадилья
11
Джаханбакш
14
Хуппертс
14
Хуппертс
11
Джаханбакш
23
Ринстра
16
Ортис
16
Ортис
23
Ринстра
7
Хенриксен
19
Хайе
19
Хайе
7
Хенриксен
Остались в запасе
Аугсбург
АЗ Алкмаар
13
Александр Маннингер
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Серхио Рочет
ВР
36
Дабни Соуза
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
36
Дабни Соуза
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Аугсбург - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Аугсбург Арена
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