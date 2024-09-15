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Расписание матчей
Чили. Примера
Аудакс Итальяно - Кобрелоа
Аудакс Итальяно - Кобрелоа: обзор матча 15 сентября 2024
Аудакс Итальяно
15.09.2024, воскресенье, 02:00
Чили. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Кобрелоа
27'
N. Orellana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аудакс Итальяно - Кобрелоа
90'
+8
Желтая карточка
B. Valdes
89'
Вторая желтая
J. Parraguez
Замена
A. Riep
️️️️
E. Cecchini
83'
81'
Замена
B. Valdes
️️️️
Y. Aguila
Красная карточка
O. Carabalí
76'
Желтая карточка
O. Carabalí
76'
72'
Желтая карточка
J. Parraguez
Замена
Л. Арриагада
️️️️
M. Collao
68'
Желтая карточка
T. Ahumada
66'
64'
Замена
N. Orrego
️️️️
M. Borgnino
Желтая карточка
F. Torres
61'
53'
Желтая карточка
R. González
Желтая карточка
G. Gil Romero
40'
Желтая карточка
C. Villanueva
35'
ГОЛ! 1:0!
N. Orellana
27'
Желтая карточка
Н. Фернандес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аудакс Итальяно
1
Tomás Ahumada
ВР
26
Daniel Piña
ЦЗ
5
Fabián Torres
ЦЗ
24
Guillermo Ortíz
ЦЗ
8
Marco Collao
ЦЗ
6
Николас Фернандес
ПЗ
5
Gastón Gil Romero
ЦП
24
Nicolás Orellana
ЦП
19
Emanuel Cecchini
ЦП
9
Lautaro Palacios
(К)
ЦФ
11
N. Bazan
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Кобрелоа
1
Nicolás Avellaneda
ВР
4
Bastian Tapia
ЦЗ
21
Jorge Espejo
ЦЗ
9
Cristián Insaurralde
ЦЗ
22
Nahuel Donadell
ЦП
8
Marco Borgnino
ЦП
11
Juan Leiva
ЦП
3
Yerko Aguila
ЦП
5
Rodolfo González
(К)
ЦП
24
Luis García
ЦФ
9
Javier Parraguez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Аудакс Итальяно
31
Omar Carabalí
ВР
14
Diego Monreal
ЦЗ
20
Alessandro Riep
ЦП
10
Carlos Villanueva
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
7
Paolo Guajardo
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
19
Mauro Brasil
ЦЗ
37
B. Valdes
ЦП
16
Mario Sandoval
ЦП
14
N. Orrego
ЦП
33
Patricio Romero
ЦФ
43
Lucas Di Maio
ЦФ
3-2-3-2
1
5
24
8
26
6
Фернандес
5
24
19
11
9
3-5-2
1
4
21
9
22
11
3
5
8
9
24
19
20
20
19
8
16
Арриагада
16
Арриагада
8
3
37
37
3
8
14
14
8
Остались в запасе
Аудакс Итальяно
Кобрелоа
31
Omar Carabalí
ВР
14
Diego Monreal
ЦЗ
10
Carlos Villanueva
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
7
Paolo Guajardo
ЦП
Главный тренер
Вальтер Эрвити
1
Hugo Araya
ВР
19
Mauro Brasil
ЦЗ
16
Mario Sandoval
ЦП
33
Patricio Romero
ЦФ
43
Lucas Di Maio
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Остались в запасе
31
Omar Carabalí
ВР
14
Diego Monreal
ЦЗ
10
Carlos Villanueva
ЦП
19
Santiago Dittborn
ЦП
7
Paolo Guajardo
ЦП
Остались в запасе
1
Hugo Araya
ВР
19
Mauro Brasil
ЦЗ
16
Mario Sandoval
ЦП
33
Patricio Romero
ЦФ
43
Lucas Di Maio
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Эрвити
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Статистика матча Аудакс Итальяно - Кобрелоа
6
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
242
395
Сейвы
2
6
Точность передач %
69
76
Удары мимо ворот
2
4
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Кобресаль
3 : 2
21.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Лимаче
2 : 0
03.11.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 24 тур
Универсидад Католика
1 : 1
29.10.2026
Аудакс Итальяно
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Кобрелоа
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
0 : 3
10.11.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 29 тур
Кобрелоа
2 : 2
03.11.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
4 : 1
20.10.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
28.09.2024
Кобрелоа
Информация о матче
Главный судья:
Diego Flores, Chile
Стадион:
Estadio Municipal de La Florida, La Florida
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