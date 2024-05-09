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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Райо Сулиано - Атлетико Паранаэнсе
Райо Сулиано - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 09 мая 2024
Райо Сулиано
09.05.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа E, 4 тур
1 : 5
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
22'
Л. Эскивель
33'
Г. Мастриани
37'
Г. Мастриани
75'
Мадсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Сулиано - Атлетико Паранаэнсе
75'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Мадсон
64'
Замена
Д. Оливейра
️️️️
Т. Куэльо
63'
Замена
J. Vitor
️️️️
Б. Запелли
37'
ГОЛ! 0:3!
Г. Мастриани
Пас отдал
Т. Куэльо
33'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мастриани
Пас отдал
Б. Запелли
27'
Желтая карточка
Фернандо
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Эскивель
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Райо Сулиано - Атлетико Паранаэнсе
1
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Количество передач
257
502
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 6 тур
Данубио
0 : 0
31.05.2024
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 5 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
15.05.2024
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 4 тур
Райо Сулиано
1 : 5
09.05.2024
Атлетико Паранаэнсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Райо Сулиано
0 : 4
25.04.2024
Спортиво Амелиано
Копа Судамерикана, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
6 : 0
10.04.2024
Райо Сулиано
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Bryan Loayza, Ecuador
Стадион:
Estadio Brigido Iriarte, Caracas
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