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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Данубио - Райо Сулиано
Данубио - Райо Сулиано: обзор матча 31 мая 2024
Данубио
31.05.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, группа E, 6 тур
0 : 0
Завершен
Райо Сулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данубио - Райо Сулиано
Желтая карточка
S. Fernández
90'
+1
Замена
L. Sosa
️️️️
S. Romero
71'
Замена
N. Rossi
️️️️
G. Bueno
61'
Замена
G. Leyes
️️️️
I. Pintos
46'
Желтая карточка
S. Romero
28'
Начало матча
Статистика матча Данубио - Райо Сулиано
2
Всего ударов по воротам
28
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
483
286
Сейвы
2
8
Точность передач %
74
56
Удары мимо ворот
15
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 6 тур
Данубио
0 : 0
31.05.2024
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 5 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
15.05.2024
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 4 тур
Райо Сулиано
1 : 5
09.05.2024
Атлетико Паранаэнсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Райо Сулиано
0 : 4
25.04.2024
Спортиво Амелиано
Копа Судамерикана, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
6 : 0
10.04.2024
Райо Сулиано
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Vergara, Chile
Стадион:
Эстадио Сентенарио
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Райо Сулиано
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