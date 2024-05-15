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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Спортиво Амелиано - Райо Сулиано
Спортиво Амелиано - Райо Сулиано: обзор матча 15 мая 2024
Спортиво Амелиано
15.05.2024, среда, 03:00
Копа Судамерикана, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
Райо Сулиано
38'
I. Valdez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортиво Амелиано - Райо Сулиано
Замена
E. Sarquis
️️️️
A. Contrera
81'
Замена
F. Vera
️️️️
A. Samudio
80'
ГОЛ! 1:0!
I. Valdez
Пас отдал
A. Contrera
38'
Начало матча
Статистика матча Спортиво Амелиано - Райо Сулиано
Всего ударов по воротам
9
2
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
534
368
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
- : -
30.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
0 : 1
05.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 17 тур
Депортиво Реколета
3 : 0
31.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Амелиано
2 : 3
25.10.2026
Олимпия
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 6 тур
Данубио
0 : 0
31.05.2024
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 5 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
15.05.2024
Райо Сулиано
Копа Судамерикана, 4 тур
Райо Сулиано
1 : 5
09.05.2024
Атлетико Паранаэнсе
Копа Судамерикана, 3 тур
Райо Сулиано
0 : 4
25.04.2024
Спортиво Амелиано
Копа Судамерикана, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
6 : 0
10.04.2024
Райо Сулиано
Информация о матче
Главный судья:
Joel Alarcon, Peru
Стадион:
Дефенсорес дель Чако
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Райо Сулиано
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