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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Атлетик д'Эскальдес - Гзира Юнайтед
Атлетик д'Эскальдес - Гзира Юнайтед: обзор матча 14 июля 2022
Атлетик д'Эскальдес
14.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Гзира Юнайтед
105'
Жефферсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетик д'Эскальдес - Гзира Юнайтед
Желтая карточка
В. Маффео
120'
+4
Желтая карточка
А. Цистеро
120'
+1
105'
+1
Желтая карточка
Жефферсон
105'
ГОЛ! 0:1!
Жефферсон
91'
Замена
️️️️
М. Самурай
66'
Желтая карточка
Г. Менц
Замена
X. Puerto Bellart
️️️️
Х. Ряхи
62'
46'
Замена
R. Correa
️️️️
Д. Мендоса
Желтая карточка
Г. Лопес
27'
25'
Желтая карточка
М. Диас
19'
Желтая карточка
Д. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик д'Эскальдес
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
3
Алейш Цистеро
ЛЗ
15
Виктор Маффео
ЦЗ
21
Javier Morales Aguilera
ЦЗ
6
Víctor Alonso
ЦП
14
Хамза Ряхи
ЦП
22
Víctor Pérez
ЦП
19
I. Garrido
ЦФ
10
Гийоме Лопес
ЦФ
16
Алешандре Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Дани Луке
Гзира Юнайтед
6
Ники Мускат
ЦП
14
T. Kolega
ЦФ
91
Максуэл Самурай
ЦФ
94
Жефферсон
ЦФ
14
Luis Riascos
ЦФ
98
Джексон Мендоса
ЦФ
8
Z. Scerri
ЦФ
3
Габриэль Менц
ЦФ
9
Марсело Диас
ЦФ
Атлетик д'Эскальдес
25
Ángel
ВР
13
Víctor López
ВР
20
Eric Ruiz
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
10
Жемелсон Виейра
ЦП
11
X. Puerto Bellart
ЦФ
17
Fabio Serra
ЦФ
27
David Rodríguez López
ЦФ
Гзира Юнайтед
0
R. Correa
ЦФ
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
5
Люк Табоне
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
3-3-4
13
3
Цистеро
21
15
Маффео
6
14
Ряхи
22
19
4
Санчес
16
Мартинес
10
Лопес
1-5
6
Мускат
14
9
Диас
3
Менц
8
98
Мендоса
14
Ряхи
11
11
14
Ряхи
98
Мендоса
0
0
98
Мендоса
Остались в запасе
Атлетик д'Эскальдес
Гзира Юнайтед
25
Ángel
ВР
13
Víctor López
ВР
20
Eric Ruiz
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
10
Жемелсон Виейра
ЦП
17
Fabio Serra
ЦФ
27
David Rodríguez López
ЦФ
Главный тренер
Дани Луке
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
5
Люк Табоне
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
Остались в запасе
25
Ángel
ВР
13
Víctor López
ВР
20
Eric Ruiz
ЦЗ
7
Jorge Bolivar
ЦП
10
Жемелсон Виейра
ЦП
17
Fabio Serra
ЦФ
27
David Rodríguez López
ЦФ
Остались в запасе
9
Emmanuel Mbong
ЦФ
5
Люк Табоне
ЦФ
24
Krassimir Zammit
ЦФ
Главный тренер
Дани Луке
Статистика матча Атлетик д'Эскальдес - Гзира Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 2 раунд
Атлетик д'Эскальдес
0 : 2
30.07.2026
Вадуц
Лига конференций, 2 раунд
Вадуц
4 : 0
23.07.2026
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 1 раунд
Морнар
1 : 2
16.07.2026
Атлетик д'Эскальдес
Лига конференций, 1 раунд
Атлетик д'Эскальдес
2 : 1
09.07.2026
Морнар
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Атлетик д'Эскальдес
2 : 0
17.05.2026
Пенья Энкарнада
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
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