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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Гвадалахара - Атлетико
Гвадалахара - Атлетико: обзор матча 24 июля 2019
Гвадалахара
24.07.2019, среда, 04:00
Международный кубок чемпионов
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гвадалахара - Атлетико
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
- : -
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Леон
1 : 1
09.11.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Гвадалахара
4 : 2
01.11.2026
Атланте
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Монтеррей
1 : 1
25.10.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Пуэбла
1 : 1
01.08.2026
Гвадалахара
Мексика. Лига МХ, 2 тур
Гвадалахара
1 : 0
26.07.2026
Хуарес
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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