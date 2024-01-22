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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 22 января 2024
Гранада
22.01.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
54'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Атлетико
Желтая карточка
А. Баталья
90'
+5
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Санчес
85'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Б. Сарагоса
80'
80'
Замена
Х. Хименес
️️️️
П. Барриос
Замена
О. Мелендо
️️️️
Ж. Гумбау
80'
76'
Замена
Коке
️️️️
С. Ньигес
76'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
75'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Л. Бойе
75'
72'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
М. Аресо
️️️️
М. Узуни
67'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
А. Гризманн
46'
Замена
С. Лино
️️️️
Р. Рикельме
46'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
М. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Аугусто Баталья
ВР
21
Карлос Нева
(К)
ЛЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Серхио Руис
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Андре Феррейра
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
36
Ласс Сангаре
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
20
Pablo Sáenz
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Баталья
21
Нева
4
Мендес
5
Микел
2
Санчес
6
Гумбау
8
Руис
12
Вильяр
10
Узуни
15
Сарагоса
15
Бойе
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
15
Савич
22
Эрмосо
14
Льоренте
8
Ньигес
8
Барриос
28
Витсель
17
Рикельме
7
Гризманн
21
Мората
6
Гумбау
21
Мелендо
21
Мелендо
6
Гумбау
2
Санчес
7
Пуэртас
7
Пуэртас
2
Санчес
10
Узуни
19
Аресо
19
Аресо
10
Узуни
15
Сарагоса
7
Кальехон
7
Кальехон
15
Сарагоса
8
Барриос
20
Хименес
20
Хименес
8
Барриос
8
Ньигес
6
Коке
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
7
Де Пауль
7
Де Пауль
14
Льоренте
17
Рикельме
16
Лино
16
Лино
17
Рикельме
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
13
Андре Феррейра
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
36
Ласс Сангаре
ЦП
20
Pablo Sáenz
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
31
Адриан Лопес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
36
Ласс Сангаре
ЦП
20
Pablo Sáenz
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Александер Медина
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
2
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
16
Офсайды
0
6
Количество передач
556
497
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.17
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Лос Карменес
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