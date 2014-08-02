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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Тулуза - Атлетик
Тулуза - Атлетик: обзор матча 02 августа 2014
Тулуза
02.08.2014, суббота, 21:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тулуза - Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
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