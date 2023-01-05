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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эльденсе - Атлетик
Эльденсе - Атлетик: обзор матча 05 января 2023
Эльденсе
05.01.2023, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 6
Завершен
Атлетик
35'
Н. Уильямс
41'
А. Беренгер
59'
О. Саррага
65'
А. Беренгер
90'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Атлетик
90'
ГОЛ! 0:5!
И. Муньяин
Пас отдал
Г. Гурусета
78'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
77'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
77'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
А. Беренгер
70'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
Н. Уильямс
69'
Замена
А. Паредес
️️️️
Е. Альварес
65'
ГОЛ! 0:4!
А. Беренгер
Пас отдал
М. Весга
59'
ГОЛ! 0:3!
О. Саррага
Пас отдал
И. Муньяин
Замена
К. Эрнандес
️️️️
P.
58'
Желтая карточка
Ф. Карнисер
52'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Беренгер
Желтая карточка
P.
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
20
Xavi Estacio
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
10
Фран Карнисер
АП
0
Pajarero
ЦФ
0
J. Pardo
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
19
Albert Luque
ЦЗ
26
Ruben Machado
ЦЗ
5
Iván Forte
ЦП
29
Carlos Cerdán
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-2-1-4
31
Стаматакис
3
15
20
10
18
Ортуньо
10
Карнисер
0
11
Ортуньо
11
Ньето
0
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
15
Леке
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
6
Саррага
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Уильямс
14
Гарсия
0
6
Эрнандес
6
Эрнандес
0
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
5
Альварес
4
Паредес
4
Паредес
5
Альварес
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
7
Беренгер
12
Вильялибре
12
Вильялибре
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Уильямс
Остались в запасе
Эльденсе
Атлетик
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
19
Albert Luque
ЦЗ
26
Ruben Machado
ЦЗ
5
Iván Forte
ЦП
29
Carlos Cerdán
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Унаи Симон
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
19
Albert Luque
ЦЗ
26
Ruben Machado
ЦЗ
5
Iván Forte
ЦП
29
Carlos Cerdán
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эльденсе - Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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