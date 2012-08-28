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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Транмер
Астон Вилла - Транмер: обзор матча 28 августа 2012
Астон Вилла
28.08.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Транмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Транмер
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0
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