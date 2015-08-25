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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Ноттс Каунти
Астон Вилла - Ноттс Каунти: обзор матча 25 августа 2015
Астон Вилла
25.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
5 : 3
Завершен
Ноттс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Ноттс Каунти
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0
0
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0
0
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