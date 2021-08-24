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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бэрроу - Астон Вилла
Бэрроу - Астон Вилла: обзор матча 24 августа 2021
Бэрроу
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 6
Завершен
Астон Вилла
24'
А. Эль-Гази (П)
45+2'
А. Эль-Гази
75'
Ф. Жилберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бэрроу - Астон Вилла
Желтая карточка
П. Броу
82'
Желтая карточка
F. Arthur
81'
Желтая карточка
C. Brown
78'
75'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Жилберт
Замена
F. Arthur
️️️️
M. Ellis
71'
Замена
G. Williams
️️️️
Т. Уайт
65'
64'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
А. Эль-Гази
Замена
J. Kay
️️️️
Д. Гордон
60'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Ф. Жилберт
35'
Желтая карточка
М. Накамба
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Эль-Гази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
23
Патрик Броу
ЦП
18
Джо Грейсон
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
5
Mark Ellis
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦФ
0
C. Brown
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
35
Scott Maloney
ВР
4
James Jones
ЦЗ
25
Festus Arthur
ЦЗ
10
George Williams
ЦФ
27
Josh Kay
ЦФ
24
Ngosi Ntlhe
ЦФ
Астон Вилла
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
71
Хейден Линдли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
1-5
23
Броу
4
25
10
Гордон
4
Уайт
0
4-1-2-2
31
Стир
24
Жилберт
4
Туанзебе
30
Хаус
23
Таргетт
6
Накамба
14
Хурихейн
17
Чуквуэмека
21
Эль-Гази
11
Филоджин
5
25
25
5
4
Уайт
10
10
4
Уайт
10
Гордон
27
27
10
Гордон
21
Эль-Гази
41
Рэмзи
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Бэрроу
Астон Вилла
12
Josh Lillis
ВР
35
Scott Maloney
ВР
4
James Jones
ЦЗ
24
Ngosi Ntlhe
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
71
Хейден Линдли
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
35
Scott Maloney
ВР
4
James Jones
ЦЗ
24
Ngosi Ntlhe
ЦФ
Остались в запасе
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
71
Хейден Линдли
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Бэрроу - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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