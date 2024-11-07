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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пафос - Астана
Пафос - Астана: обзор матча 07 ноября 2024
Пафос
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
1 : 0
Завершен
Астана
87'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Астана
90'
+1
Замена
B. Mustafin
️️️️
Р. Каримов
Замена
М. Наме
️️️️
Ж. Маседа
90'
+1
88'
Замена
Н. Жаксылык
️️️️
С. Басманов
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Жажа
87'
Замена
А. Силва
️️️️
Бруно
68'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
Х. Сильва
68'
Замена
Жажа
️️️️
Д. Кина
57'
52'
Желтая карточка
М. Сейсен
42'
Желтая карточка
И. Куат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
(К)
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
25
Мустафа Наме
ЦП
11
Жажа
ПВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
22
Batyrkhan Mustafin
ЦФ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
2-1-2-5
1
Ивушич
33
Сильва
32
Люккассен
26
Суньич
8
Кина
88
Пепе
11
Маседа
5
Гольдар
22
Танкович
30
Драгомир
7
Бруно
4-1-1-2-2
74
Сейсен
4
Быстров
22
Марочкин
15
Бейсебеков
27
Досмагамбетов
5
Куат
24
Осеи
13
Басманов
10
Астанов
81
Каримов
20
Аханону
33
Сильва
77
Коррейя
77
Коррейя
33
Сильва
11
Маседа
25
Наме
25
Наме
11
Маседа
8
Кина
11
Жажа
11
Жажа
8
Кина
7
Бруно
33
Силва
33
Силва
7
Бруно
13
Басманов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
13
Басманов
81
Каримов
22
22
81
Каримов
Остались в запасе
Пафос
Астана
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
16
Александр Заруцкий
ВР
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
47
Maksim Mamontov
ЦЗ
52
Timur Tokenov
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
53
Андрей Березуцкий
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Пафос - Астана
2
Всего ударов по воротам
32
2
Удары в створ
13
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
11
6
Офсайды
0
1
Количество передач
525
284
Сейвы
0
13
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
15
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
23
0
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
3.38
0.06
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
0 : 1
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
0 : 1
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Дональд Робертсон
Стадион:
Лимассол Арена
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