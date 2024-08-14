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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Астана - Корвинул Хунедоара
Астана - Корвинул Хунедоара: обзор матча 14 августа 2024
Астана
14.08.2024, среда, 17:00
Лига конференций, 3 раунд
6 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Корвинул Хунедоара
13'
Ч. Жоффри
57'
М. Томасов
68'
Ч. Жоффри
73'
Н. Грипши
76'
М. Томасов
84'
Э. Астанов
78'
M. Velisar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Корвинул Хунедоара
ГОЛ! 6:1!
Э. Астанов
Пас отдал
И. Куат
84'
Замена
М. Быстров
️️️️
Я. Вороговский
81'
Замена
Э. Астанов
️️️️
У. Камара
81'
78'
ГОЛ! 5:1!
M. Velisar
ГОЛ! 5:0!
М. Томасов
Пас отдал
Н. Грипши
76'
Замена
И. Куат
️️️️
Н. Грипши
76'
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
76'
ГОЛ! 4:0!
Н. Грипши
Пас отдал
М. Эбонг
73'
Желтая карточка
К. Бартолец
71'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Жоффри
Пас отдал
У. Камара
68'
ГОЛ! 2:0!
М. Томасов
Пас отдал
К. Бартолец
57'
Желтая карточка
К. Казуколовас
50'
Замена
Б. Калайца
️️️️
А. Марочкин
49'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Жоффри
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Корвинул Хунедоара
1
Stefan Lefter
ВР
30
Antoniu Manolache
ЦЗ
6
Viorel Lica
ЦЗ
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
10
Alexandru Neacșa
ЦП
20
Desley Ubbink
ЦП
8
Antonio Bradu
ЦП
11
Роджер
АП
19
Daniel Pîrvulescu
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
16
Marius Lupu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Максим
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Корвинул Хунедоара
1
Cristian Blaga
ВР
3
Ionut Pop
ЦЗ
98
Mihai Velisar
ЦЗ
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
17
Darius Alexandru Grigore
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
27
Lucas Câmpan
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
22
Марочкин
2
Бартолец
5
Казуколовас
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
11
Грипши
7
Эбонг
99
Жоффри
2-4-1-3
1
30
6
10
20
8
97
11
Роджер
16
19
Бус
19
22
Марочкин
3
Калайца
3
Калайца
22
Марочкин
11
Вороговский
4
Быстров
4
Быстров
11
Вороговский
11
Грипши
5
Куат
5
Куат
11
Грипши
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Астана
Корвинул Хунедоара
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Cristian Blaga
ВР
3
Ionut Pop
ЦЗ
98
Mihai Velisar
ЦЗ
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
17
Darius Alexandru Grigore
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
27
Lucas Câmpan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Максим
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
13
Станислав Басманов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristian Blaga
ВР
3
Ionut Pop
ЦЗ
98
Mihai Velisar
ЦЗ
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
17
Darius Alexandru Grigore
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
27
Lucas Câmpan
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Флорин Максим
Статистика матча Астана - Корвинул Хунедоара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 4
21.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 0
31.10.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
6725 из 23804 зрителей (28%)
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