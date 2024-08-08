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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Корвинул Хунедоара - Астана
Корвинул Хунедоара - Астана: обзор матча 08 августа 2024
Корвинул Хунедоара
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Астана
62'
У. Камара
80'
Ч. Жоффри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корвинул Хунедоара - Астана
89'
Замена
Б. Калайца
️️️️
Н. Грипши
86'
Замена
Н. Аханону
️️️️
У. Камара
84'
Замена
Р. Каримов
️️️️
Ч. Жоффри
80'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Жоффри
78'
Желтая карточка
М. Эбонг
Замена
M. Velisar
️️️️
I. Pop
67'
62'
ГОЛ! 0:1!
У. Камара
44'
Желтая карточка
А. Марочкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корвинул Хунедоара
1
Stefan Lefter
ВР
6
Viorel Lica
ЦЗ
30
Antoniu Manolache
ЦЗ
3
Ionut Pop
ЦЗ
20
Desley Ubbink
ЦП
8
Antonio Bradu
ЦП
97
Denis Lucian Hrezdac
ЦП
10
Alexandru Neacșa
ЦП
11
Роджер
АП
16
Marius Lupu
ЦФ
19
Daniel Pîrvulescu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Максим
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
11
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Корвинул Хунедоара
1
Cristian Blaga
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
98
Mihai Velisar
ЦЗ
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
27
Lucas Câmpan
ЦФ
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
17
Darius Alexandru Grigore
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-4-1-2
1
6
30
3
20
97
10
8
11
Роджер
19
16
4-2-3-1
93
Чондрич
22
Марочкин
5
Казуколовас
2
Бартолец
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
11
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
3
98
98
3
11
Грипши
3
Калайца
3
Калайца
11
Грипши
28
Камара
20
Аханону
20
Аханону
28
Камара
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Корвинул Хунедоара
Астана
1
Cristian Blaga
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
27
Lucas Câmpan
ЦФ
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
17
Darius Alexandru Grigore
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
Главный тренер
Флорин Максим
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Cristian Blaga
ВР
13
Flavius Iacob
ЦЗ
15
Alexandru Predică
ЦП
18
Timotei Mitran
ЦП
23
Ion Cărăruș
ЦП
20
Alexandru Girbita
ЦП
27
Lucas Câmpan
ЦФ
14
Andrei Herghelegiu
ЦФ
17
Darius Alexandru Grigore
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Флорин Максим
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Корвинул Хунедоара - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 4
21.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Корвинул Хунедоара
2 : 0
31.10.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Главный судья:
Ishmael Barbara, Malta
Стадион:
Michael Klein Stadium, Hunedoara
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