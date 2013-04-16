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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Арсенал
Локомотив - Арсенал: обзор матча 16 апреля 2013
Локомотив
16.04.2013, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 20 тур
1 : 3
Завершен
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
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3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
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Арсенал
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