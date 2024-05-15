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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Коринтианс - Архентинос Хуниорс
Коринтианс - Архентинос Хуниорс: обзор матча 15 мая 2024
Коринтианс
15.05.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа F, 5 тур
4 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
9'
Ю. Алберто
41'
Уэсли
43'
Ю. Алберто
90+2'
Ф. Вера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Архентинос Хуниорс
ГОЛ! 4:0!
Ф. Вера
90'
+2
Замена
Ф. Вера
️️️️
Уэсли
80'
Замена
П. Рауль
️️️️
Ю. Алберто
80'
Замена
Г. Силва
️️️️
А. Ромеро
70'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Ф. Торрес
46'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Алберто
43'
ГОЛ! 2:0!
Уэсли
Пас отдал
А. Ромеро
41'
20'
Желтая карточка
N. Oroz
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Фагнер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Коринтианс - Архентинос Хуниорс
1
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
13
Офсайды
3
2
Количество передач
244
367
Сейвы
3
6
Точность передач %
68
79
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
9
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Нео Кимика Арена
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