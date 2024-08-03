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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Архентинос Хуниорс
Годой-Крус - Архентинос Хуниорс: обзор матча 03 августа 2024
Годой-Крус
03.08.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
45+1'
S. Rodríguez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Архентинос Хуниорс
Желтая карточка
G. Moreyra
88'
Замена
M. Mendoza
️️️️
V. Poggi
80'
Замена
M. Pino
️️️️
S. Rodríguez
80'
Замена
L. Cingolani
️️️️
F. Altamira
80'
77'
Замена
L. Heredia
️️️️
М. Ромеро
71'
Вторая желтая
J. Galván
Замена
G. Abrego
️️️️
N. Fernández
61'
59'
Замена
T. Molina
️️️️
E. Viveros
59'
Замена
F. Mac Allister
️️️️
J. Cardozo
59'
Замена
G. Verón
️️️️
J. Herrera
Замена
G. Moreyra
️️️️
D. Barrea
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Rodríguez
45'
+1
Желтая карточка
L. Arce
40'
35'
Желтая карточка
J. Galván
Желтая карточка
N. Fernández
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
20
Facundo Butti
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
(К)
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
32
José Herrera
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
88
Álan Rodríguez
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
4-3-3
1
4
20
3
2
5
8
25
9
9
25
4-5-1
50
16
30
66
Вега
29
22
32
11
29
55
19
Ромеро
25
23
23
25
8
26
26
8
9
18
18
9
25
7
7
25
9
22
22
9
55
4
4
55
32
9
9
32
19
Ромеро
23
23
19
Ромеро
29
27
27
29
Остались в запасе
Годой-Крус
Архентинос Хуниорс
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
88
Álan Rodríguez
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
88
Álan Rodríguez
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Годой-Крус - Архентинос Хуниорс
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
253
422
Сейвы
2
1
Точность передач %
64
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.14
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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