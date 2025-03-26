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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Бразилия
Аргентина - Бразилия: обзор матча 26 марта 2025
Аргентина
26.03.2025, среда, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
4 : 1
Завершен
Бразилия
4'
Х. Альварес
12'
Э. Фернандес
37'
А. Мак Аллистер
71'
Д. Симеоне
26'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Бразилия
Желтая карточка
Э. Фернандес
90'
+1
87'
Желтая карточка
Эндрик
84'
Замена
Эдерсон
️️️️
Андре
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Л. Паредес
82'
Замена
А. Корреа
️️️️
Х. Альварес
82'
79'
Желтая карточка
Л. Ортис
Замена
Н. Пас
️️️️
А. Мак Аллистер
76'
Замена
Ф. Медина
️️️️
Н. Тальяфико
76'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
74'
71'
Желтая карточка
Андре
ГОЛ! 4:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Н. Тальяфико
71'
Желтая карточка
Н. Отаменди
69'
69'
Замена
Савиньо
️️️️
М. Кунья
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Т. Алмада
68'
46'
Замена
Эндрик
️️️️
Родриго
46'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Жоэлинтон
46'
Замена
Л. Ортис
️️️️
Мурильо
Желтая карточка
Т. Алмада
41'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
40'
40'
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 3:1!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
Э. Фернандес
37'
28'
Желтая карточка
Мурильо
26'
ГОЛ! 2:1!
М. Кунья
ГОЛ! 2:0!
Э. Фернандес
12'
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Бразилия
1
Бенто
ВР
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
14
Мурильо
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
2
Уэсли
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Андре
ОП
17
Жоэлинтон
АП
10
Рафинья
ПВ
10
Родриго
ПВ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Аргентина
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
21
Бенха Домингес
ЛВ
7
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Максимо Перроне
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
Бразилия
12
Вевертон
ВР
12
Лукас Перри
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
18
Жоао Гомес
ЦП
2
Эдерсон
ЦП
20
Савиньо
ПВ
11
Эстевао
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
8
Фернандес
5
Паредес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
11
Алмада
9
Альварес
4-1-3-2
1
Бенто
2
Уэсли
14
Мурильо
6
Арана
4
Маркиньос
18
Андре
10
Родриго
17
Жоэлинтон
7
Винисиус
7
Кунья
10
Рафинья
3
Тальяфико
25
Медина
25
Медина
3
Тальяфико
5
Паредес
14
Паласиос
14
Паласиос
5
Паредес
20
Мак Аллистер
18
Пас
18
Пас
20
Мак Аллистер
11
Алмада
7
Симеоне
7
Симеоне
11
Алмада
9
Альварес
21
Корреа
21
Корреа
9
Альварес
14
Мурильо
14
Ортис
14
Ортис
14
Мурильо
17
Жоэлинтон
18
Гомес
18
Гомес
17
Жоэлинтон
18
Андре
2
Эдерсон
2
Эдерсон
18
Андре
7
Кунья
20
Савиньо
20
Савиньо
7
Кунья
10
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Родриго
Остались в запасе
Аргентина
Бразилия
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
16
Максимо Перроне
ОП
21
Бенха Домингес
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
12
Вевертон
ВР
12
Лукас Перри
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
11
Эстевао
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
16
Максимо Перроне
ОП
21
Бенха Домингес
ЛВ
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
12
Лукас Перри
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Вандерсон
ПЗ
11
Эстевао
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Аргентина - Бразилия
5
5
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
6
0
Нарушения
12
19
Количество передач
527
422
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Монументаль
Посещаемость:
85015
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