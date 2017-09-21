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Арарат-Армения - СКА-Хабаровск
Арарат-Армения - СКА-Хабаровск: обзор матча 21 сентября 2017
Арарат-Армения
21.09.2017, четверг, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арарат-Армения - СКА-Хабаровск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
- : -
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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Арарат-Армения
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