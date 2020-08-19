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Арарат-Армения - Омония
Арарат-Армения - Омония: обзор матча 19 августа 2020
Арарат-Армения
19.08.2020, среда, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Омония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арарат-Армения - Омония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
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