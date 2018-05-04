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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Арарат-Армения
Торпедо - Арарат-Армения: обзор матча 04 мая 2018
Торпедо
04.05.2018, пятница, 20:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
1 : 1
Завершен
Арарат-Армения
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Статистика матча Торпедо - Арарат-Армения
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0
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Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
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Торпедо
1 : 0
07.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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