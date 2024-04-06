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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Валансьен
Анси - Валансьен: обзор матча 06 апреля 2024
Анси
06.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 31 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
48'
Н. Кандиль
49'
М. Аделин
23'
Ф. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Валансьен
Замена
T. Delphis
️️️️
C. Billemaz
90'
+1
85'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
Ф. Жуниор
85'
Замена
N. Venema
️️️️
С. Дукуре
85'
Замена
Y. El Amri
️️️️
M. Lilepo
Желтая карточка
K. Djoco
76'
Желтая карточка
В. Пажо
72'
Замена
A. Larose
️️️️
Н. Кандиль
71'
Замена
К. Муанга
️️️️
М. Диас
71'
Замена
А. Каши
️️️️
М. Аделин
71'
Замена
K. Djoco
️️️️
O. Camara
65'
ГОЛ! 2:1!
М. Аделин
Пас отдал
O. Camara
49'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кандиль
Пас отдал
F. Lajugie
48'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Жуниор
Пас отдал
M. Lilepo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Ousmane Camara
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
9
Jean Eric Moursou
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Анси
16
Томас Калленс
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
22
Yacine El Amri
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
4-3-1-2
1
Эскале
6
18
Жан
4
Диас
2
5
Аделин
17
Пажо
24
Демонси
70
Кандиль
22
9
3-2-1-4
16
27
5
8
9
23
93
Кноккарт
14
99
50
Жуниор
22
Дукуре
4
Диас
14
Муанга
14
Муанга
4
Диас
22
41
41
22
5
Аделин
5
Каши
5
Каши
5
Аделин
70
Кандиль
28
28
70
Кандиль
9
9
9
9
99
22
22
99
50
Жуниор
28
28
50
Жуниор
22
Дукуре
14
14
22
Дукуре
Остались в запасе
Анси
Валансьен
16
Томас Калленс
ВР
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Анси - Валансьен
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
21
7
Офсайды
4
5
Количество передач
413
483
Сейвы
0
7
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
Новости команд
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