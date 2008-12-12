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Расписание матчей
Франция. Кубок
Роморантен - Анжер
Роморантен - Анжер: обзор матча 12 декабря 2008
Роморантен
12.12.2008, пятница, 22:00
Франция. Кубок, 8 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 9 : 8
Завершен
Анжер
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Роморантен - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Роморантен
Франция. Кубок, 1/64 финала
Роморантен
2 : 3
29.11.2025
Блуа
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сент-Приест
4 : 1
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Роморантен
4 : 0
06.01.2024
Мулен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Роморантен
1 : 3
07.03.2021
Шатобриан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Роморантен
2 : 0
25.02.2021
Мцапер
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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