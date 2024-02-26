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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Анжер
Кан - Анжер: обзор матча 26 февраля 2024
Кан
26.02.2024, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 26 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
13'
А. Абди
58'
А. Абди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Анжер
Замена
M. Hafid
️️️️
Г. Кьереме
86'
Замена
D. Meddah
️️️️
N. Lebreton
85'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
А. Менди
85'
Желтая карточка
А. Мандре
83'
80'
Замена
Э. Леполь
️️️️
З. Ферхат
80'
Замена
У. Камара
️️️️
Х. Абделли
79'
Желтая карточка
Х. Абделли
Замена
К. Добен
️️️️
B. Brahimi
75'
72'
Замена
И. Ньян
️️️️
Я. Валери
72'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
Ф. Анен
Замена
М. Отре
️️️️
А. Салама
64'
59'
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Эль-Мелали
ГОЛ! 2:0!
А. Абди
Пас отдал
Г. Кьереме
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Абди
Пас отдал
Г. Кьереме
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-3-4
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
77
61
20
27
Кьереме
19
Менди
4
10
19
Салама
3-2-2-1-2
75
Фофана
25
Бамба
22
Хунтонджи
29
Анен
7
Валери
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
15
Капелле
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
20
27
27
20
10
25
Добен
25
Добен
10
19
Салама
23
Отре
23
Отре
19
Салама
27
Кьереме
15
15
27
Кьереме
19
Менди
8
8
19
Менди
29
Анен
21
Лефор
21
Лефор
29
Анен
8
Абделли
4
Камара
4
Камара
8
Абделли
28
Эль-Мелали
23
Эну
23
Эну
28
Эль-Мелали
8
Ферхат
22
Леполь
22
Леполь
8
Ферхат
7
Валери
7
Ньян
7
Ньян
7
Валери
Остались в запасе
Кан
Анжер
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
16
Мельвен Зинга
ВР
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Кан - Анжер
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
4
7
Офсайды
1
0
Количество передач
364
483
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
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