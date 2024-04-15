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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Анжер
Гренобль - Анжер: обзор матча 15 апреля 2024
Гренобль
15.04.2024, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 32 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Анжер
Желтая карточка
S. Touray
86'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
М. Перес
86'
Замена
В. Постолачи
️️️️
Э. Сильвестр
81'
Замена
S. Touray
️️️️
J. Benet
81'
80'
Замена
А. Эну
️️️️
Д. Калумба
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
N. Ntolla
72'
72'
Замена
И. Ньян
️️️️
Ф. Эль-Мелали
72'
Замена
Я. Белхдим
️️️️
П. Капелле
Желтая карточка
Г. Пакье
63'
60'
Замена
Э. Леполь
️️️️
З. Халед
45'
Желтая карточка
А. Бамба
14'
Желтая карточка
З. Халед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
23
Мануэль Перес
ЦП
21
Jessy Benet
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
8
Химад Абделли
АП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
22
Saikou Touray
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
3-3-4
1
Мобле
29
Менди
4
Диарра
29
Пакье
10
Сильвестр
25
Валь
23
Перес
21
75
Жозеф
22
14
4-1-1-2-2
75
Фофана
7
Валери
25
Бамба
29
Анен
21
Лефор
22
Халед
15
Капелле
30
Калумба
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
23
Перес
26
Мбемба
26
Мбемба
23
Перес
21
22
22
21
22
5
5
22
10
Сильвестр
9
Постолачи
9
Постолачи
10
Сильвестр
15
Капелле
14
Белхдим
14
Белхдим
15
Капелле
30
Калумба
23
Эну
23
Эну
30
Калумба
22
Халед
22
Леполь
22
Леполь
22
Халед
28
Эль-Мелали
7
Ньян
7
Ньян
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Гренобль
Анжер
16
Бобби Аллен
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Гренобль - Анжер
2
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
14
Офсайды
1
3
Количество передач
474
458
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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