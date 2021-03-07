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Расписание матчей
Франция. Кубок
Анжер - Францискан
Анжер - Францискан: обзор матча 07 марта 2021
Анжер
07.03.2021, воскресенье, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Завершен
Францискан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Анжер - Францискан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Францискан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Анжер
5 : 0
07.03.2021
Францискан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Синнамари
1 : 1
30.01.2021
Францискан
Информация о матче
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