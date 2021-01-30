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Расписание матчей
Франция. Кубок
Синнамари - Францискан
Синнамари - Францискан: обзор матча 30 января 2021
Синнамари
30.01.2021, суббота, 21:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Францискан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Синнамари - Францискан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Синнамари
Франция. Кубок, 1/32 финала
Синнамари
1 : 1
30.01.2021
Францискан
Францискан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Анжер
5 : 0
07.03.2021
Францискан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Синнамари
1 : 1
30.01.2021
Францискан
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