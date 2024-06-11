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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия - Андорра
Северная Ирландия - Андорра: обзор матча 11 июня 2024
Северная Ирландия
11.06.2024, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Андорра
16'
К. Брэдли
22'
К. Брэдли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Андорра
Желтая карточка
А. Доннелли
77'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
К. Брэдли
76'
71'
Желтая карточка
М. Пужоль
Замена
А. Доннелли
️️️️
К. Браун
70'
70'
Замена
М. Пужоль
️️️️
И. Фернандес
69'
Замена
Д. Гиллен
️️️️
М. Ребес
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
П. Смит
60'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Рид
60'
45'
Желтая карточка
М. Виейра
28'
Желтая карточка
М. Ребес
ГОЛ! 2:0!
К. Брэдли
Пас отдал
Д. Льюис
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Брэдли
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
4
Даниэл Баллард
(К)
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
20
Броди Спенсер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
18
Джейми Рид
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Эрик Валес
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
(К)
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
1
Пирс Чарльз
ВР
25
Аарон Доннелли
ЛЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
7
Конор МакМенамин
ЛВ
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
18
Росс Маккосленд
ПВ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
18
Ot Remolins Planes
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Пикок-Фаррел
22
Браун
4
Баллард
13
Эванс
3
Льюис
19
Чарльз
2
Брэдли
20
Спенсер
11
Смит
8
Маршалл
18
Рид
4-5-2
12
Альварес
4
Гарсия
5
Льовера
15
Сан Николас
4
Ребес
8
Валес
3
Валес
8
Виейра
23
17
Сервос
20
Фернандес
9
Куку
22
Браун
25
Доннелли
25
Доннелли
22
Браун
11
Смит
7
Гэлбрейт
7
Гэлбрейт
11
Смит
2
Брэдли
18
Бойд-Манс
18
Бойд-Манс
2
Брэдли
18
Рид
21
Магеннис
21
Магеннис
18
Рид
4
Ребес
19
Гиллен
19
Гиллен
4
Ребес
20
Фернандес
7
Пужоль
7
Пужоль
20
Фернандес
Остались в запасе
Северная Ирландия
Андорра
12
Конор Азар
ВР
1
Пирс Чарльз
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
6
Джордан Томпсон
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
7
Конор МакМенамин
ЛВ
18
Росс Маккосленд
ПВ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
18
Ot Remolins Planes
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
1
Пирс Чарльз
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
6
Джордан Томпсон
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
7
Конор МакМенамин
ЛВ
18
Росс Маккосленд
ПВ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
18
Ot Remolins Planes
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Северная Ирландия - Андорра
1
3
Всего ударов по воротам
16
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
0
Нарушения
12
22
Офсайды
1
2
Количество передач
548
187
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
59
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Jason Barcelo, Gibraltar
Стадион:
Estadio de La Condomina, Murcia
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