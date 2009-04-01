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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Хорватия
Андорра - Хорватия: обзор матча 01 апреля 2009
Андорра
01.04.2009, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 6 тур
0 : 2
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Андорра - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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